Die Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera ist durch verschiedene Aufstellmöglichkeiten für nahezu jeden Arbeitseinsatz geeignet. Der verstellbare Griff am Trolley macht den Transport einfach und komfortabel. Mit der 60 Meter langen Kamerastange für lange Strecken in Abwasserkanälen und der 40 Meter Stange, die sich ideal für mehrere Richtungsänderungen in den Rohrleitungen eignet, bietet die HD-Inspektionskamera volle Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen. Durch den Ø 40 mm HD-Dreh-/Schwenkkamerakopf entdeckt der Nutzer während der Inspektion selbst kleinste Lecks, Verunreinigungen oder störende Wurzeleinwüchse. Das Wechselkopfsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen dem Ø 40 mm dreh- und schwenkbaren und dem Ø 26 mm Miniaturkamerakopf. Beide Kameraköpfe sind mit zehn LEDs ausgestattet, um den Inspektionsort optimal auszuleuchten, wasserdicht und liefern Bild- und Videomaterial in HD-Qualität. Zudem sind beide Kameraköpfe dank der integrierten Sender präzise mit dem Wöhler L 200 Locator zu orten. „Mit der Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera haben wir ein Produkt entwickelt, welches genau auf die Bedürfnisse der Handwerker zugeschnitten ist: Die HD-Inspektionskamera ist schnell einsatzbereit, durch die Rollen und den verstellbaren Griff bequem zu transportieren und die Frontklappe ist gleichzeitig ein Blendschutz während der Inspektion. Die einfache Bedienung ermöglicht dem Anwender eine effiziente und technisch exzellente Inspektion“, fasst Bernhard Höltmann, Vertriebs- und Niederlassungsleiter Wöhler Österreich, die Vorteile des neuesten Produkts aus dem Hause Wöhler zusammen.