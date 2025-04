Der in Deutschland entwickelte Hybridkollektor Prisma PVT RBX eignen sich für vielfältige Anwendungen und lässt sich sowohl als reine Dachanlage installieren oder bivalent mit einer Erdquelle kombinieren.

Weil der Hybridkollektor die Abwärme des PV-Moduls für die Warmwassererzeugung nutzt, ist der solare Energieertrag dreimal so hoch wie bei einem reinen PV-System, sagt der Hersteller. Durch die Kühlung erreiche man im Jahresmittel außerdem einen um bis zu zehn Prozent höheren Stromertrag.

„Mubea hat für die Kollektoren seine Expertise aus der Fertigung von Kühlplatten für die Elektromobilität genutzt. Wir freuen uns, dass wir die qualitativ hochwertigen Produkte nun exklusiv in der DACH-Region vertreiben können – und das zu einem attraktiven Preis“, ergänzt Christian Holst.

Die neuen Kollektoren werden auf der Intersolar Europe in München (07. – 09. Mai 2025) am TWL-Messestand in Halle A1 (Stand 535) vorgestellt und sind ab dem vierten Quartal 2025 verfügbar.



