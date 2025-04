Das All-in-One-System von Ubbink aus Holzwickede/ D speichert (Solar-)Strom, der dann nachts, in Spitzenzeiten und netzunabhängig zur Verfügung steht. In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage steigert das Batteriespeicher-System die Energieautarkie und hilft, galoppierende Stromkosten in den Griffzu bekommen.

Durch ihre Ready-to-use-Bauweise lassen sich die kompakten Module schnell und einfach in die bestehende Energieinfrastruktur integrieren. Sie bestehen aus Batterien, einem Energie-Management-System (EMS) und einem Hybrid-Wechselrichter.