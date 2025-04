Käufer profitieren von spannenden Auktionen, was in der aktuellen turbulenten Marktphase eine interessante Auswahl und vorteilhafte Angebote verspricht. Verkäufer hingegen können für ihre Produkte eine zusätzliche Nachfrage generieren und die Sichtbarkeit zusätzlich erhöhen.

Der Auktionsprozess beginnt damit, dass alle Auktionen online geschaltet werden und eine individuelle Laufzeit haben. Das ermöglicht Käufern die Auktionen im Detail zu studieren und ihre Favoriten auf ihre Merkliste zu setzen. Während der gesamten Auktionsphase haben Käufer die Möglichkeit einzelne Gebote zu den jeweiligen Produkten abzugeben. Alle Gebote sind verbindlich und die einzelnen Gebote werden anonym in der dazugehörigen Auktion angezeigt.

Jede Auktion wird zu einer bestimmten Zeit versteigert, was es den Käufern ermöglicht, ihre Zeit effizient zu planen. In der heißen Phase, den letzten 60 Sekunden, verlängert jedes neue Gebot die Bietzeit um zusätzliche 60 Sekunden.

„Mit dem Start des Auktionskanals bieten wir unseren Händlern eine großartige und effiziente Möglichkeit, Produkte rund um die Themen Photovoltaik und Solarthermie europaweit zu verkaufen. Der schnelle Auktionsprozess unterstützt vor allem PV Händler in der derzeitigen Marktphase dabei, ihre Waren, wie Lagerbestände und Restposten, noch schneller und effektiver abzusetzen.“, sagt Stefan Wippich, Geschäftsführer SecondSol.



1 x wöchentlich Meldungen aus der HLK-Branche - abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!