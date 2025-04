Nachdem die in Wien ansässige PCD ZT GmbH seit 16.10.2024 Teil der iC group ist, kommt mit den 36 Mitarbeitenden ein wertvoller, über Jahrzehnte gesammelter Erfahrungsschatz, hinzu. Durch die Bündelung der Kräfte und Expertise beider Firmen entsteht ein noch stärkeres Team in den iC Fachbereichen Tragwerksplanung, Hochbau und konstruktiver Ingenieurbau.

Der Zusammenschluss ist ein wesentlicher Teil der Wachstumsstrategie der iC group und stärkt die Position des Unternehmens, neue Geschäftsfelder zu erschließen und Großprojekte mit vereinter Expertise zu realisieren.

Als eines der führenden Ingenieurunternehmen Österreichs beschäftigt die iC group nun mehr als 650 Mitarbeitende an mehreren nationalen Standorten sowie in Tochterunternehmen und Niederlassungen weltweit. Gleichzeitig wird das Leistungsspektrum sowohl in Österreich als auch international erweitert.