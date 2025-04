In nur fünf Klicks können Architekten und Planer mit BIM & More Metronome den CO 2 -Fußabdruck ihrer Projekte berechnen, Materialkreisläufe analysieren und Gebäuderessourcenpässe erstellen. Das Tool unterstützt alle relevanten Nachhaltigkeitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) sowie Cradle to Cradle und ermöglicht so die präzise Einhaltung der jeweiligen Zertifizierungsanforderungen. Durch die Plugins für die CAD-Software Revit und ArchiCAD lässt sich Metronome nahtlos in bestehenden Planungsprozessen einsetzen. Planende können nicht nur passende Materialien, Bauteile und Produkte auswählen, sondern sofort deren Auswirkungen auf Global Warming Potential, Recyclingfähigkeit und Materialgesundheit analysieren - sowohl für einzelne Bauteile als auch für das Gesamtgebäude.

Ein weiterer Mehrwert: Das intelligente Mapping von BIM & More Metronome ermöglicht es, jederzeit per Klick zwischen verschiedenen Detaillierungsgraden der Material- und Konstruktionsdaten zu wechseln. Die Kombination aus BIM-Bibliotheksmanagement, Greentech-Funktionen und Plugin-Technologie macht BIM & More Metronome zu einem leistungsstarken Werkzeug für die effiziente Planung nachhaltiger Gebäude.