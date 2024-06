Mit der Einladung des neuen Präsidenten des österreichischen Gemeindebunds, Johannes Pressl, stand im Anschluss an die VZI-Generalversammlung das Thema Bodenversiegelung in den Gemeinden im Fokus und somit auch der aktuell heiß diskutierte „kommunale Bodenschutzplan des Gemeindebundes“ (zum Entwurfspapier gelangen Sie hier).

Johannes Pressl forderte eine große Portion Ehrlichkeit: „Natürlich werden die Gemeinden sorgsam und verantwortungsvoll mit der Ressource Boden umgehen. Die Autonomie der Gemeinden impliziert aber auch eine Gestaltungsfreiheit, die uns gesetzlich garantiert ist“. So lasse sich eine Bodenversiegelung nicht per Bundesgesetz stoppen, denn Gemeinden bräuchten auch weiterhin Platz und Raum für die zukünftigen Herausforderungen im Bereich Wohnen, Wirtschaft, Daseinsvorsorge und erneuerbare Energie. Pressl: „Kindergärten, Radwege, Straßen oder Windkraftanlagen zur Energiewende werden nicht nur in Leerständen Platz finden, sondern auch zukünftig ‚Neuboden‘ verbrauchen. Diese Diskussion erfordert Sachlichkeit. Unser Vorschlag zum ‚Kommunalen Bodenschutzplan‘ soll in jedem Fall die Grundlage für eine breite öffentliche Debatte zum Thema ‚Bodensparen‘ sein.“

Günther Sammer (Vasko + Partner) hob zusätzlich zum Thema Ressourcenverbrauch den Bereich Energieversorgung im Zusammenhang mit Energiegemeinschaften hervor: „Insbesondere im Bereich der Wärme- und Kälteversorgung könnte durch die Kommunen der Lead innerhalb von Energiegemeinschaften übernommen werden. Dies auch deshalb, da hier im Gegensatz zum Strom auch die entsprechenden Verteilnetze in den meisten Fällen noch zu errichten sind.“ Zudem seien echte Bestbieterkriterien und nicht nur „Alibikriterien“ im Zuge der Vergabe an Bestbieter erforderlich. Hier kämen zum Beispiel der Energieverbrauch im laufenden Betrieb zusätzlich zu Investkosten, möglichst kurze Transportwege oder auch der Anteil an wiederverwendeten Materialien im Sinne der Kreislaufwirtschaft als Kriterien in Frage.

Daniel Deutschmann (Heid & Partner Rechtsanwälte) stellte alternative Vertragsmodelle wie das „Early Contractor Involvement“ vor und zeigte sich überzeugt von seinem sinnvollen Einsatz auf Gemeindeebene. Deutschmann: „Zahlreiche Kostenexplosionen insbesondere bei kommunalen Bauprojekten hätten durch alternative Vertragsmodelle verhindert werden können.“

Abschließend bilanziert Thomas Hoppe die intensive Podiumsdiskussion, in der man den neuen Präsidenten des Gemeindebundes als empathischen Bürgermeister und ehrlichen Diskutanten im Sinne der realen Möglichkeiten kennenlernen konnte: „Echte Lösungen bedürfen immer einer ehrlichen Diskussion ohne Scheuklappen, jenseits ideologischer Barrieren. Das ist die Aufgabe für die nächste Zukunft, egal ob im VZI, im Gemeindebund oder auf breiterer gesellschaftlicher Ebene.“



