Die ÖNORM B 2110 stellt ein wirkungsvolles und praktikables Instrument der Vertragsgestaltung dar und beinhaltet u.a. auch „Prüf- und Warnpflichten“. Sie bildet die Grundlage für nahezu jeden Bauvertrag. Die Neuausgabe erschien am 1. Mai 2023. Parallel dazu wurden die ÖNORMEN A 2060 und B 2118 angepasst.

Beim Seminar von Austrian Standards am 16. Oktober 2024 in Wien (und Live-Online) erhalten Teilnehmende einen kompakten Überblick zu diesen zentralen, sich ergänzenden Baustandards.

Der Text der ÖNORM B2110 ist zwar das Fundament, nur sind zudem bauwirtschaftliche und bauwerkvertragsrechtliche Kenntnisse unumgänglich. Die aktuellen Änderungen, die inhaltlichen Zusammenhänge einzelner Normbestimmungen, die Auslegung der Vorschriften und der Zusammenhang mit der Rechtsprechung bedürfen Erklärungen und Hintergrundinformationen, die in diesem Seminar (Nummer: 2401031) durch Rechtsanwalt Ing. DDr. Hermann Wenusch bei Austrian Standards vermittelt werden.



