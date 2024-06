Die DELTA Gruppe ist ein führendes internationales Architektur-, Ingenieur- und Beratungs-Unternehmen mit einem Dienstleistungs-Portfolio im Immobilienbereich. Mit über 400 Mitarbeitenden an mehreren Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine betreut DELTA aktuell Immobilienprojekte mit einem Volumen von über 5 Mrd. Euro pro Jahr.

Die Delta Holding GmbH mit Sitz in Wels/ Oberösterreich, als Muttergesellschaft der DELTA Gruppe, wurde am Samstag, dem 22. Juni 2024, in eine Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt.