Zu den Highlights im Vortragsprogramm zählen die Sessions und Diskussionsrunden mit prominenten Vertretern aus den Bereichen Architektur und Planung. Dazu zählt unter anderem Carlo Ratti, der Kurator der Architekturbiennale 2025 in Venedig. Er beleuchtet am Mittwoch, 15. Jänner, um 10:30 Uhr, im Forum „The Future of Building“ (Halle C2, Stand 303) in seinem Vortrag die Zukunft von Architektur und Stadtplanung. Besucher (m/w/d) erwartet außerdem Satoshi Ohashi, Zaha Hadid Architects. Er spricht (am 17. Jänner/ 14 Uhr) im Forum „The Future of Building“ zu aktuellen Projekten, die das international renommierte Architekturbüro vor allem im asiatischen Raum realisiert. Um 15:30 Uhr folgt dann an gleicher Stelle mit Prof. Dr. Anupama Kundoo eine weitere namhafte Rednerin. Ihre Arbeit an der TU Berlin, die sich auf die Erforschung neuer und nachhaltiger Materialien mit sozioökonomischem Nutzwert konzentriert, hat eine auf den Menschen ausgerichtete Architektur hervorgebracht. Ebenfalls am letzten Messetag (Freitag, 17.01.), um 16 Uhr, stellt Julian Weyer, C.F. Moller, Vorbilder der Nachhaltigkeit vor (DGNB-Forum, Halle C2, Stand 518).

Weitere Top Speaker sind Verena von Beckerath, Oana Bogdan, Elisabeth Endres, Andrea Klinge und Martin Rauch.

Weitere Informationen zum BAU-Rahmenprogramm gibt es hier.