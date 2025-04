Die vier Vortragsthemen und Redner am 03. April 2025:

Warum Lüftung in den kommenden Jahren ein herausragendes Thema sein wird und wie wir uns schon jetzt auf zukünftige Herausforderungen optimal vorbereiten können (Univ.-Lektor DI Peter Tappler).

Praxis Case: Energieeffiziente Luftbefeuchtung mit adiabatischen Lösungen im neuen Medien- Campus des ORF am Küniglberg in Wien (Gerhard Hafenscher, Condair GmbH).

Praxis Case: Signifikante Reduktion von Betriebskosten durch Wärmerückgewinnung von mehr als 90 % am Klinikum Hall in Tirol (Amir Ibrahimagic, Konvekta GmbH).

Wie Ihre Technikzentrale durch effiziente Steuerung maßgeblich zur Energieeinsparung beitragen und zu einer wahren „Goldgrube“ werden kann (Dietmar Niederhametner, Belimo Österreich).

Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, eine Führung durch das Fußball-Stadion (von Rapid Wien) zu machen und an einem Gala-Diner teilzunehmen. Die Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos, Plätze begrenzt. Hier gibt es weitere Details und kann sich zur Veranstaltung anmelden.