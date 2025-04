Überwacht wird das „Lebensmittel Luft“ in den wenigsten Gebäuden.

Stefan Tuschy vom deutschen Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA) zieht einen Vergleich zur Trinkwasser-Installation, für die es im Gegensatz zum Lüftungsbereich ein sehr umfangreiches Normen- und Richtlinienwerk gibt.

Eine Richtlinie zur Lüftung gibt es aber doch, erklärt Bernd Zeidler vom Hygieneinstitut des Ruhrgebiets für Konformitätsprüfung und Hygieneinspektion. Die Richtlinienreihe VDI 6022 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität“ beschreibt nicht nur die Aufstellung, Herstellung und den Bau von Lüftungsanlagen, sie informiert auch über Reinigung und Inspektion (Anm. d. Red.: in Österreich regeln die ÖNORM H 6021 bzw. die ÖNORM EN 15780 wesentliche Belange bei der Lüftung/ Raumluft).

Wird nicht ausreichend gelüftet, steigt die Belastung in der Raumluft an. Professor Kaup berichtet von Messungen in Schulen, die nach einer Doppelstunde regelmäßig CO 2 -Konzentrationen von 3.500 bis 4.000 ppm ergeben und damit weit über dem empfohlenen Wert von 1.000 ppm liegen. Natürlich ist es möglich, durch offene Fenster zu lüften. Gerade im Winter, bei großen Temperaturunterschieden, funktioniert das in der Theorie sehr gut. In der Praxis ist dies jedoch mit großem Energieverlust verbunden, weil auch die Wärme durch das offene Fenster entweicht – wenn sie bei ungemütlichen Außentemperaturen überhaupt geöffnet werden.

Raumlufttechnische Geräte mit Wärmerückgewinnung und Bedarfsregelung sorgen hingegen zuverlässig, energieeffizient und komfortabel für eine hohe Raumluftqualität.

Mehr zum Thema erfahren Sie im Video „Lebensmittel Luft: TGA-Talk mit Branchenexperten und -expertinnen“ unter https://www.youtube.com/user/FGKPR (Dauer: rund 20 Min.).



1 x wöchentlich Meldungen aus der HLK-Branche - abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!