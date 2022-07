Der Schwimmbad-Entfeuchter der Serie SLE kombiniert eine hohe Entfeuchtungsleistung mit designstarker Gestaltung. Seine optionale LED-Lichtfunktion setzt stimmungsvolle Akzente. Eingesetzt wird der Remko-Entfeuchter insbesondere in modernen Schwimmbad- und Wellnessbereichen.

Für die optische Aufmachung sind die Seitenteile mit einer farblichen Ambientebeleuchtung ausgestattet, die als indirektes Licht aufscheint. Per Fernbedienung lassen sich je nach gewünschter Atmosphäre zahlreiche Farben einstellen oder Farbwechsel in verschiedenen Modi wählen.