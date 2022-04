Remko-Planerberater unterstützen bei Projekten

Als ein europaweit tätiges Unternehmen für Wärme- und Klimatechnik bietet REMKO mit seinen Planerberatern Unterstützung bei Projekten an. Drei Remko-Fachleute stehen dazu insbesondere für Großprojekte zur Verfügung, weitere fünf sind in erster Linie als technische Berater für Wärmepumpen tätig. Sie begleiten und beraten bei der Konzeption zukunftstauglicher Systeme in jeder Phase bis hin zur Inbetriebnahme.

Sicherlich spricht ihre Erfahrung aus zahlreichen realisierten Bauprojekten für eine pragmatische Lösungsorientierung und gerade in Bezug auf Groß-Wärmepumpen, Kaltwasser-Klimasysteme und hybride Anlagen darf dem Unternehmen eine gewisse Kompetenz zugesprochen werden.

Der Agenda Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Zukunftsfähigkeit folgend möchten im regen Austausch mit den Planerberatern die Bedürfnisse der Bauherrn und anderer Entscheidungsträger gestillt werden.