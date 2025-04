Weniger Staub in der Luft, weniger unangenehme Gerüche, Krankheitserreger oder auch Allergene. Der neue LG PuriCare AeroHit sorgt dafür, dass die Innenraumluft gereinigt und verbessert wird. Ausgestattet ist der Luftreiniger mit einem mehrlagigen Aero Series H 360° Filter, der die aufgesogenen Partikel auffängt. Der im Gerät verbaute Sensor erkennt Staubpartikel ab einer Größe von 0,01 Mikrometer und sorgt auch dafür, dass man die Luftqualität bei Bedarf in Echtzeit angezeigt bekommt.

Der PuriCare AeroHit passt seine Leistung automatisch an die (Luft-)Umgebung an und sorgt so für durchgehend filtrierte, angenehme Luft.

Das schlanke und gefällige Design des Gerätes macht seine Aufstellung in den eigenen vier Wänden einfach. Neben der genannten Variante launcht LG auch den PuriCare AeroHit Pet, der speziell für Haushalte mit Haustieren entwickelt wurde.

Das Besondere daran ist, dass die Haustier-Edition auch die von den tierischen Lieblingen verursachten Gerüche wirksam filtert, sagt LG. Der Luftfilter soll dabei über eine stets gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit verfügen.



