Im April 2025 konnte TROX Austria + CEE mitteilen, dass das Vertriebsteam und der Bereich Filtertechnik in Österreich mit Patrick Schneeberger verstärkt wurden (HLK berichtet hier).

Seit Anfang Mai 2025 gibt es einen weiteren personellen Zuwachs bei TROX Austria + CEE. Michael Pirngruber erweitert das Vertriebsteam von TROX in Österreich im Bereich Lüftungsgeräte und wird vor allem Kunden in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich sowie in Salzburg, Tirol und Vorarlberg betreuen.

Mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung bei bekannten Marken (u .a. Daikin) bringt Michael Pirngruber wertvolle Expertise mit, um TROX in seiner Rolle als einer der führenden Spezialisten für Lüftungs- und Klimatechnik weiter zu stärken. Denn mit umfassenden/ vielseitigen Lösungen, wie z. B. dem TROX X-CUBE (frei konfigurierbares RLT-Zentralgerät), und vernetzten Systemen setzt TROX Maßstäbe im Luftmanagement. Getreu dem Unternehmensmotto „Gemeinsam AIRfolgreich!“ setzt TROX mit dieser Personalentscheidung ein weiteres Zeichen für Wachstum, Innovation, vor allem aber für mehr Kundennähe. „Wir freuen uns sehr, mit Michael Pirngruber einen engagierten und erfahrenen Kollegen an Bord zu haben“, sagt Mathias Gleitsmann, Vertriebsleiter bei TROX in Österreich. „Verstärkt setzt unser Team wichtige Impulse zu intelligenter Komfortlüftung, die Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort in Nicht-Wohngebäuden.“



