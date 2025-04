TROX Austria CEE, führender Spezialist für Lüftungs- und Klimatechnik in Österreich und Drehscheibe für alle Geschäfte im CEE Raum, kann mit einem personellen Neuzugang aufwarten. Patrick Schneeberger verstärkt seit April 2025 das TROX-Vertriebsteam, und zwar im Bereich Filtertechnik. Ihm obliegt es somit, die Bekanntheit der Marke TROX als Filterhersteller in Österreich maßgeblich zu steigern.

Mit langjähriger Vertriebserfahrung bei bekannten Marken (wie z. B. Red Bull) bringt Patrick Schneeberger wertvolle Expertise mit, um TROX als Innovator im Lüftungs- und Klimatechnik-Bereich weiter zu stärken.

„Wir freuen uns sehr, mit Patrick Schneeberger einen engagierten Kollegen an Bord zu haben“, sagt Mathias Gleitsmann, Vertriebsleiter bei TROX in Österreich: „Sein frischer Blick von außen wird unser Team bereichern und wichtige Impulse setzen.“



