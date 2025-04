Ein Beispiel von vielen, die ihren Auftraggebern dabei geholfen haben, ordentlich Energie einzusparen, wird Markus Prinz von der FACT GmbH vorstellen. Krankenhäuser spielen mit ihrem hohen Energiebedarf eine zentrale Rolle, wenn es um Energieeinsparpotenziale geht, was sich dann wiederum in Kosteneinsparungen auswirkt. Die St. Franziskus-Stiftung Münster hebt mit ihren 14 Krankenhäusern genau diese Einsparpotenziale. Durch ein Upgrade der RLT-Anlagen auf hocheffiziente EC-Ventilatoren in fünf ihrer Kliniken erzielt die Krankenhausgruppe bereits jetzt schon hohe Einsparungen und hebt durch die intelligente Nachtabschaltung ihrer OP-Lüftungsanlagen zusätzliche Potenziale. So konnte eine Reduktion um 110 kWh erzielt werden, was auf das Jahr gerechnet fast eine Einsparung von 1 GWh elektrischer Energie bzw. Energiekosten in Höhe von 275.000 Euro (bei 0,30 Euro / kWh) bedeutet.