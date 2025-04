Die Merlin Technology GmbH aus Tumeltsham/ Oberösterreich bietet Hochdruck-Befeuchtungssysteme im Direktraum als auch in raumlufttechnische Anlagen (RLT) für die Luftbefeuchtung an - zur punktuellen adiabatische Arbeitsplatzkühlung, Staubbindung, und um im Inneren für optimale Luftfeuchtigkeit zu sorgen.

Mit „Orbit Wing“ hat das Unternehmen schon ein patentiertes System für die Luftbefeuchtung im Programm, das in Lüftungs- oder Klimaanlagen integriert werden kann.

Zur ISH 2025 in Frankfurt wartet Merlin Technology mit einer Neuheit auf: „merlin Orbit Multi“.

„Dieses revolutionäre System setzt neue Standards in der RLT Hochdruck-Luftbefeuchtung“, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit. Mehr Infos verrät man erst auf dem Ausstellungsstand von Merlin Technology zur ISH 2025 in Halle 8 (Stand A76), wo man „merlin Orbit Multi“ hautnah entdecken und alles über die Features erfahren kann.

Mit diesem Launch macht sich die 1995 gegründete Merlin Technology quasi selbst ein Geburtstagsgeschenk und zeigt, dass auch nach drei Jahrzehnten Unternehmensgeschichte Innovationsgeist und Nachhaltigkeit im Fokus stehen.



