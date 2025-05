Aufgabe und Ziel des vor 15 Jahren in Brüssel gegründeten Europäischen Verbandes der Lüftungsindustrie (EVIA – European Ventilation Industry Association) ist es, die Interessen der mechanischen Lüftungsindustrie in der Europäischen Union und deren Gremien zu wahren.

Bei der Jahreshauptversammlung des Verbands der Europäischen Lüftungsindustrie (EVIA) am 15. Mai 2025 in Brüssel stand einiges auf dem Programm, u. a. auch die Wahlen für vier Vorstandspositionen.