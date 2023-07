So komplex die Entwicklung unter anderem wegen verschiedener Schnittstellen entlang der Lieferkette auch war, so einfach ist letztendlich der technische Ablauf: Die Bestellung geht bei TROX ein; der Kunde erhält eine Auftragsbestätigung und nach Fertigstellung im Werk eine Fertigstellungsmeldung inklusive Lieferschein. Die Transferzeiten variieren je nach Produktionsstandort. Nach Eingang der Ware in Österreich erfolgt eine weitere Benachrichtigung mit Tracking-Link und geplantem Zustelltermin. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Nachverfolgung in Echtzeit möglich. Auch für Lagerware am Standort Wien bietet TROX dieses Service.