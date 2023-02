LG erhöht außerdem die Zielmenge an zurückgenommenem Elektronikschrott von 4,5 Millionen Tonnen auf über 8 Millionen Tonnen. Außerdem führt LG in 52 Ländern Initiativen zur Rücknahme und zum Recycling von Elektronikschrott durch. In Südkorea nimmt das LG Chilseo Recycling Center nicht nur Elektronikschrott zurück, sondern stellt aus dem recycelten Kunststoff auch neue Komponenten her, die an das nahegelegene LG-Hausgerätewerk zur Verwendung in neuen Produkten wie Kühlschränken geliefert werden.