Die Systemair GmbH gehört zur schwedischen Systemair-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 6.900 Mitarbeiter. Mehr als 90 Unternehmen in 52 Ländern gehören der Gruppe an und produzieren und vertreiben unter anderem innovative und nachhaltige Lüftungs- und Klimasysteme. Diese sorgen für beste Raumluftqualität in zahlreichen Anwendungsbereichen, unterstützen die Reduktion von CO 2 und tragen zur Verbesserung des Raumklimas bei. Von Lösungen für öffentliche, gewerbliche sowie industrielle Bauten und Wohngebäude, bis hin zur Lüftung und Entrauchung von Tiefgaragen und Tunneln – die Experten von Systemair stehen bei allen Projekten mit Rat und Tat zur Seite.