Besonderen Wert legte Meltem beim neuen Webdesign auf Übersichtlichkeit, eine hohe Nutzerfreundlichkeit und Interaktivität. Verschiedene Zielgruppen wie Architekten und Planer, Investoren, Fachhandwerker und Bauherren finden im Bereich „Für Ihr Projekt“ eigene Unterseiten mit zielgerichteten Informationen zum Produktspektrum und den Systemlösungen. In der Branche nahezu einmalig ist beispielsweise der neue Gerätefinder, der dem User über maximal vier Fragen den passenden Gerätetyp anzeigt, ganz ohne langes Suchen. Weitere interessante Infos hält die Seite „nachhaltiges Bauen“ bereit, die sich ausschließlich damit befasst, wie die Komfortlüftung Gebäude effizienter und umweltfreundlicher macht.

Überarbeitet wurde auch der Downloadbereich. Dank Filterfunktion und Vorschaubildern lassen sich gesuchte Dokumente noch zielgenauer und schneller finden. Durch die Anbindung an die Meltem-Datenbank stehen zudem stets die aktuellsten Dokumentenversionen zur Verfügung.

Ein umfangreicher Servicebereich fasst die unterschiedlichen Dienstleistungen wie Planungsservice, technischen Support sowie wissenswertes zum Thema Förderung oder Wartung und Reinigung der Lüftungsgeräte zusammen.

Abgerundet wird die neue Website von Meltem schließlich durch den Unternehmensbereich mit Informationen zu aktuellen Referenzprojekten, Messeterminen oder Karrieremöglichkeiten bei Meltem.



