Überall dort, wo mit Fett oder Öl gearbeitet wird entstehen kleinste Tröpfchen, die in die Luft gelangen, wie z. B. in Küchen, der Lebensmittelindustrie oder im Maschinenbau.

Wenn man aus einem Restaurant kommt und man merkt es vom Geruch her (obwohl keiner mehr raucht), dann hat es mitunter auch damit zu tun – mit Öltröpfchen versetzte Luft aus der Küche hat sich in den Gastraum verirrt und dann in der Kleidung festgesetzt. Das olfaktorische Ergebnis – man müffelt nach Küche und zur Essensrechnung gesellen sich dann noch die Kosten für die Kleider-Reinigung. So kann ein Restaurant leicht Gäste verlieren. Aber das ist noch harmlos gegenüber dem Szenario, wenn ein Fettbrand in der Küche entsteht. Fakt ist: Die in der Luft enthaltenen Öltröpfchen sollten tunlichst aus der Luft entfernt werden. Das geht mit Filtern oder Abscheidern. Aber wo ist der Unterschied und was ist besser?