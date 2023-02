In Österreich gibt es jahrzehntelange Erfahrung darin, Umgebungsluft in der Herstellung von Mikro- und Nanotechnologien rein von jeglichen schädlichen Stoffen zu halten. Umso unverständlicher ist es für die Vertreter des Expertenforums, dass der Luftfiltertechnik bei der Covid-Bekämpfung nicht der Stellenwert eingeräumt wird, den sie für erforderlich halten würden. Besonders in Schulen werden aktuell kaum Luftfiltersysteme eingesetzt, obwohl es unbestritten ist, dass die Lüftungstechnik hier Schutz gegen eine Infektion bieten kann. Aber auch in Konferenzräumen, Großraumbüros, Messehallen, Kaufhäusern und Geschäften oder öffentlichen Bereichen in Hotels könnte die Technologie ihre schützende Wirkung entfalten. Diese ist zudem nicht nur bei Coronaviren effektiv, sondern schafft generell eine viren- und erregerfreie Luft und schützt so in geschlossenen Räumen auch vor allen anderen luftgetragenen Krankheitserregern. Geeignete Luftfiltertechnik sei zudem eine Investition in die Zukunft. Sie gilt als Präventivmaßnahme, die schon heute gegen bestehende und mutierende Erreger sowie solche, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, eingesetzt werden kann. Ebenso wie gegen den negativen Einfluss von Feinstäuben, Pollen und Pilzsporen.