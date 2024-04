Bei der Suche nach einem neuen Job stehen für die heimischen Arbeitnehmer (m/w/d) Gehaltsüberlegungen an erster Stelle. Ein guter Lohn bzw. faire Bezahlung sind für 65 % unabdingbar. Im Prioritätenranking dahinter folgen ein gutes Arbeitsklima (56 %) und Wertschätzung (41 %). Die oft und heiß diskutierten Themen Nachhaltigkeit und Diversität bilden hingegen das Tabellenschlusslicht.

Frei nach dem Motto „Das Hemd ist mir näher als der Rock“ gibt die Mehrheit der Befragten hier klar den persönlichen Vorteilen durch ein ordentliches Gehalt den Vorzug gegenüber gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen.

Die weiblichen Arbeitskräfte legen im Job deutlich mehr Wert auf ein gutes Arbeitsklima und Wertschätzung als ihre männlichen Kollegen. Darüber hinaus hat das Thema Flexibilität für sie eine signifikant höhere Priorität.

„Die weiblichen Befragten messen Remote-Work und flexiblen Arbeitszeitmodellen deutlich mehr Bedeutung zu als die männlichen. Dieser Geschlechterunterschied ist wenig überraschend und zeigt, dass das traditionelle Familienbild in Österreich nach wie vor fest einzementiert ist. Der Großteil der unbezahlten Care-Arbeit lastet weiterhin hauptsächlich auf den weiblichen Schultern“, so Projektleiterin Mag. Andrea Berger. Die abweichenden Jobanforderungen der Frauen dürften also zum großen Teil eher einer Notwendigkeit als einer persönlichen Präferenz entspringen.

Angesichts des Arbeitskräftemangels quer durch alle Branchen und Industriezweige werden Forderungen, Frauen aus der „stillen Reserve“ zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen, immer lauter. Hier sei es an der Politik und den Arbeitgebern, attraktive Pakete zu schnüren, die auf Flexibilität fußen, aber auch Strukturen schaffen, die Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe am Berufsleben ermöglichen, so die Studien.