Im Rahmen der Initiative „PrimaBüroKlima“ wurden in Zusammenarbeit der unabhängigen Plattform MeineRaumluft.at mit OETI (Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH) kostenfreie und anonyme Messungen der Raumluftqualität in Büroräumen angeboten. Unternehmen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland konnten sich für die Messaktion der Raumluftqualität anmelden. Das Pilotprojekt war auf 100 Büroräume beschränkt.

Die Messungen fanden durch geschultes Technikpersonal von 16.04.2024 bis 17.06.2024 statt. Dabei wurden folgende Werte erhoben: Relative Luftfeuchtigkeit, TVOC (Gesamtkonzentration der flüchtigen, organischen Verbindungen), Formaldehyd und Feinstaub. Auch die Mitarbeitenden in den Büros wurden nach ihrem individuellen Empfinden der Raumluftbedingungen befragt. Kürzlich wurden die Ergebnisse vorgestellt, die für die Bürolandschaft in ganz Österreich von Bedeutung sind.