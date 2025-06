Condair und ENGIE Refrigeration informieren : Effizienz-Forum 2025

Wie man die Energieeffizienz in Gebäuden und der Industrie steigern kann, erfährt man anhand exklusiver Experteninsights beim „Effizienz-Forum“ am 02. Juli 2025 in München/ D.