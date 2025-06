Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) ist ein Indikator für die Luftqualität in Innenräumen. Je höher der Wert, desto schlechter die Luft. Die CO 2 -Konzentration sollte 1.000 ppm nicht überschreiten. Werte, die darüber liegen, senken in zunehmendem Maß die Leistung von Menschen.

In mehr als 75 % der untersuchten Klassenräume wurde der Richtwert für die tägliche mittlere CO 2 -Konzentration von 1.000 ppm überschritten. Im Winter stieg die Quote sogar auf 88 %. In Einzelfällen lagen die stündlichen mittleren CO 2 -Werte bei über 6.900 ppm, also fast beim Siebenfachen des Richtwerts.

Erhöhte CO 2 -Konzentrationen in der Luft beeinträchtigen das Lernen und erhöhen das Infektionsrisiko. Über die Wichtigkeit des Lebensmittels Nr. 1 (Luft) und worauf dabei zu achten ist, berichtet der Verein ZULuft Austria in einer Broschüre.

In Untersuchung der TU Graz schnitten Schulen mit automatischer Belüftung deutlich besser ab als jene, die auf manuelles Öffnen der Fenster angewiesen sind. Aus diesem Grund spricht sich die Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für den möglichst flächendeckenden Einsatz kontrollierter Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung in Schulgebäuden aus. „Die Studie bestätigt, was Fachleute schon lange wissen: Fensterlüftung allein reicht nicht aus – weder für die Gesundheit noch für die Energieeffizienz“, betont Bundesinnungsmeister Manfred Denk. Es gelte deshalb, bei allen Schulneubauten Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung vorzusehen und zudem auch bestehende Gebäude schrittweise nachzurüsten – inklusive Turnsäle, Aufenthaltsräume und Lehrerbereiche.