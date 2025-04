Der europäische Verband EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) vertritt die Kälte-, Klima- und Wärmepumpenindustrie in Europa; der VDKF ist der Wirtschaftsverband der Kälte-Klima-Fachbetriebe in Deutschland. Künftig wollen beide Verbände enger zusammenarbeiten – eine gegenseitige Mitgliedschaft wurde auf der Fachmesse ISH in Frankfurt beschlossen.