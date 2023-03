BOCK ist in der Kälte- und Klimatechnik-Branche für sein großes Portfolio an Verdichtern für natürliche Kältemittel wie CO 2 (R744), Kohlenwasserstoffe und andere Kältemittel mit niedrigem Treibhausgaspotenzial für stationäre sowie mobile Anwendungen be- und anerkannt. Der Hersteller produziert nicht nur in Frickenhausen/D (dem Stammsitz des Unternehmens), sondern auch in Suzhou (China), Kostelec (Tschechische Republik) und in Bangalore (Indien). Die halbhermetischen CO 2 - und Low-GWP-Hubkolbenverdichter und Verflüssigungssätze von BOCK erweitern bzw. komplettieren nun das Produktangebot von Danfoss im Bereich umweltfreundlicher Kühl- und Heizlösungen. „Wenn es mehr als einen Weg zur Dekarbonisierung gibt, sind viele Lösungen möglich. Indem wir das umfangreiche Danfoss-Portfolio an Verdichtern, Ventilen, Reglern, Wärmeübertragern und Sensoren mit der weltweit führenden Technologie von BOCK ergänzen, festigen wir unsere Position als führender Anbieter von umweltfreundlichen Kühl- und Heizlösungen. Dies ist ein aufregender Tag für beide Marken. Durch die Kombination unserer jeweiligen Expertise werden wir dazu beitragen, die Energieeffizienz und den globalen Übergang zu natürlichen Kältemitteln und Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial zu beschleunigen", sagt Kristian Strand, President Danfoss Commercial Compressors, in der Aussendung.

Mit der Eingliederung in die Commercial Compressors Division wird BOCK zu einer eigenständigen Produktmarke für halbhermetische Hubkolbenverdichter in der Danfoss-Familie. „Das ist ein stolzer Moment in der Geschichte von BOCK, da wir unseren Wachstumskurs als Teil der Danfoss-Familie fortsetzen wollen“, meint Dr. Marcus Albrecht, CEO von BOCK.