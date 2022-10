Jürgen Fischer, Danfoss Climate Solutions President, meint zur geplanten Übernahme von Bock: „Es war noch nie so wichtig wie heute, den grünen Wandel zu beschleunigen – und effiziente Verdichter, die mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial betrieben werden, sind eines der Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Mit der Erweiterung unseres Portfolios um die semihermetischen Verdichter von Bock lösen wir unser Versprechen ein, unsere Kunden bei der Dekarbonisierung zu unterstützen. Denn das Potenzial zur Senkung der CO 2 -Emissionen ist enorm!“

Kristian Strand, President Danfoss Commercial Compressors, ergänzt: „Die Übernahme bringt den Danfoss Geschäftsbereich Commercial Compressors in eine einzigartige Marktposition. Unsere Kunden profitieren von einem kompletten Verdichterportfolio einschließlich halbhermetischer Verdichter für CO 2 , die den Übergang zu alternativen Kältemitteln und höherer Energieeffizienz unterstützen.“

Dr. Marcus Albrecht, CEO von Bock: „Dies ist wirklich ein aufregender Moment für uns alle. Nach unserem starken und erfolgreichen Wachstum in den letzten beiden Jahren wird die Zugehörigkeit zur Danfoss Familie neue Geschäftsmöglichkeiten für Bock eröffnen. Aufgrund unserer engen Partnerschaft können wir mit Gewissheit sagen, dass wir gemeinsam ideal positioniert sind, um einer der stärksten Akteure im weltweiten Verdichtergeschäft zu werden. Wir haben nicht nur identische Vorstellungen von der geschäftlichen Entwicklung, sondern teilen auch im Hinblick auf Mitarbeiterführung und Unternehmenswachstum dieselben Werte.“

Die Leitung des neu hinzukommenden Verdichtergeschäfts der Bock GmbH soll Danfoss Commercial Compressors, eine Abteilung des Danfoss Unternehmensbereichs Climate Solutions, übernehmen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung und sollte voraussichtlich bzw. spätestens im 1. Quartal 2023 abgeschlossen sein.