Ab sofort sind die Deckenaggregate der Serie CM der Rivacold CI GmbH aus Fellbach/ D auch mit wassergekühlten Verflüssigern in der Variante WL (Water Loop) erhältlich. Das ermöglicht sowohl den direkten Anschluss an eine Kaltwasserversorgung als auch an einen geschlossenen Kühlwasserkreislauf über einen Rückkühler oder Kaltwassersatz. Die energieeffizienten und umweltfreundlichen Deckenaggregate mit luftgekühlten Verflüssigern und dem Kältemittel R290 (Propan) wurden im Sommer 2023 in den Markt eingeführt. Ebenso wie die wandhängende Variante findet sie seither eine große Nachfrage, speziell für Kühl- und Tiefkühlzellen.

Die BEST CM WL gibt es bis 6 kW Kälteleistung bei Normalkühlung und 3,5 kW bei Tiefkühlung.