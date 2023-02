Die Division für Mechatronik Lienz (UMIT Tirol) und die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH bringen gemeinsam eine Innovation im Bereich Kühltechnologie: im Rahmen des Kooperationsprojekts Smart Wave Vanisher wurden Strategien entwickelt, die auch kleinste Schwingungen am Kühlgut blockieren. Dadurch sollen sensible Kühlgüter optimal gelagert werden können. Denn Schwingungen, die vom Kompressor eines Kühlschrankes in das Innere übertragen werden, wirken sich negativ auf die gekühlten Materialien aus. Während diese Vibrationen für Lebensmittel harmlos sind, verursachen sie anderswo große Probleme. Biomaterialen, Impfstoffe aber auch exklusive Weine, die über lange Zeiträume gekühlt gelagert werden müssen, können dabei Schaden nehmen und sich chemisch verändern.