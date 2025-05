Dank seines Wirkungsgrads kann der „Atom“ den Energieverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Kompressor mit fester Drehzahl um mehr als 25 % senken.

„Es gibt weltweit einen wachsenden Druck zur Steigerung der Energieeffizienz, angetrieben durch wirtschaftliche, soziale und ökologische Beweggründe, und die drehzahlvariable Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei diesem Wandel, insbesondere bei Kühlgeräten. Diese Technologie ermöglicht es den Kompressoren, ihre Drehzahl an den Bedarf anzupassen, was zu erheblichen Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit fester Drehzahl führt. Atom wurde als globale Plattform entwickelt, um die breite Einführung der drehzahlvariablen Technologie zu unterstützen. Zu unseren ersten Schlüsselmärkten gehören China, Europa und Indien“, erklärt Alberto Casnati, seit Ende 2024 Präsident von Nidec Global Appliance.

„Gleichzeitig wurde Atom sorgfältig entwickelt, um in puncto Schallleistung führend zu sein, sowohl in Bezug auf den Schallpegel als auch auf die Klangqualität. Darüber hinaus setzt er neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit und bietet so mehr nutzbaren Raum im Inneren des Geräts - ein entscheidender Vorteil für die optimale Lagerung von Lebensmitteln. Dank seines innovativen und platzsparenden Designs setzt Atom einen neuen Industriestandard für geräuscharme Kompressoren", fügt Alberto Casnati hinzu.

Dass Embraco ein Teil der Nidec Global Appliance/ Nidec ACIM (Appliance, Commercial and Industrial Motors)/ Nidec Corporation ist und auch in Österreich eine Produktionsstätte betrieben wird, die beim „Atom“ eine wichtige Rolle spielt, sei an dieser Stelle angemerkt (das Werk in der Steiermark wird ausgebaut).