Mit Stadt- und Kreisbeamten setzte das Management-Team von LU-VE den Spatenstich für die Standort-Erweiterung in Jacksonville/ Texas/ USA. Im rund 19.000 m² großen Ausbau sollen nach Fertigstellung verschiedene Lösungen der LU-VE Gruppe produziert werden, die auch für die natürlichen Kältemittel CO 2 und NH 3 geeignet sind.

Die Lieferungen an die US-Kunden von LU-VE sollen im ersten Quartal 2026 beginnen, wobei der Schwerpunkt zuerst auf trockenen und adiabatischen Flüssigkeitskühlern, Gaskühlern und Kondensatoren liegen wird. Im vierten Quartal 2026 soll das gesamte Sortiment an Industrieverdampfern für Ammoniak und andere industrielle Kältemittel hergestellt werden.

„Dies ist ein wichtiger Schritt für die LU-VE Group. Seit unserem Eintritt in den nordamerikanischen Markt haben wir unsere Geschäftspräsenz und unseren Marktanteil stetig ausgebaut. Diese Investition wird es uns ermöglichen, unser Wachstum zu beschleunigen und unserem bestehenden und zukünftigen US-Kundenstamm erstklassigen Service mit innovativen, nachhaltigen und effizienten Produkten zu bieten, die in Italien entwickelt und direkt hier in den USA hergestellt werden“, erklärt Ronald Bekker, Geschäftsführer LU-VE Nordamerika.



