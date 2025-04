Trotz kleinem Drehmoment und kompakter Bauform leisten die hochdrehenden Innenläufermotoren 3 kWe (bei ca. 240.000 U/min) und größere Varianten bis 55 kWe (bei ca. 60.000 U/min). Die Leistungselektronik ist auf diese Betriebsbedingungen abgestimmt und kann eine große Bandbreite der Versorgungsspannung nutzen. So sind Netzspannungen von ca. 180 bis 240 VAC bzw. 320 bis 480 VAC möglich. Die hohe Drehzahl der Innenläufermotoren erfordert für die Regelung in Pulsweiten- oder Pulsamplitudenmodulation Ströme mit Frequenzen bis über 100 kHz, die die Leistungsendstufen auch bei Teillast mit einem Wirkungsgrad von mehr als 97 % zuverlässig bereitstellen. Die Turboverdichter arbeiten somit sehr effizient und können sowohl mit konventionellen als auch besonders umweltfreundlichen oder natürlichen Kältemitteln (ohne Treibhauspotenzial) arbeiten. Der hohe Wirkungsgrad bei vergleichsweise geringem Betriebsgeräusch schont die Umwelt und der vibrationsfreie Lauf vermeidet Körperschallübertragung. Damit eignen sich die neuen CompaNamic Verdichter auch für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe, Zuverlässigkeit und Komfort.



