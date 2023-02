Die Klötzl Vertriebs GmbH mit Hauptsitz in Klagenfurt und Außenstellen in Graz, Wien und Linz besteht seit 1968. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich jedoch über ganz Österreich sowie viele mittel- und osteuropäische Länder. Der Familienbetrieb wird von Robert Klötzl und Andrea Lock geführt und bietet neben Gesamt- und Detaillösungen aus einer Hand auch die Produktion individueller Geräte sowie ein breites Spektrum an Dienstleistungen an.

Euroclima, Spezialist für Lüftungsgeräte mit Standorten in Sillian (Osttirol), Bruneck (Südtirol), Rovereto (Italien), Dubai und Mumbai, ist ein international tätiges Industrieunternehme. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Lüftungsprodukte für alle Anwendungsbereiche – von der einfachen Komfortanwendung bis hin zu Lösungen im Hygiene- und Prozessluftbereich sowie Anwendungen mit hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystemen.