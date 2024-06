Am 26. Juni 2024 jährt sich der Geburtstag von William Thomson – besser bekannt als Lord Kelvin – zum 200. Mal. Der Geburtstag des damals bekannten und einflussreichen Wissenschaftlers, nach dem u.a. die Temperaturskala benannt wurde, wird in jedem Jahr zum Anlass genommen, um am „World Refrigeration Day“ weltweit auf die hohe – und in Zeiten des Klimawandels – wachsende Bedeutung der Kälte- und Klimatechnik hinzuweisen.