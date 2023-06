Die 2006 gegründete Efficient Energy GmbH hat sich der Entwicklung nachhaltiger und sicherer Kältetechnik gewidmet, die Wasser (R718) als Kältemittel nutzbar macht. Das Unternehmen hat über 200 Patente angemeldet und die Bluezero-Technologie entwickelt, die anders als herkömmliche Kältetechnik Wasser als effizientes und natürliches Kältemittel nutzt. Die eChiller von Efficient Energy verbrauchen (laut Umweltbundesamt) bis zu 80 % weniger Strom als klassische Kältemaschinen, die mit F-Gasen arbeiten. Das Unternehmen ist mit seinen Produkten eChiller35 und eChiller45 seit 2018 in D-A-CH am Markt und hat in den vergangenen Jahren mehr als 170 Anlagen bei Kunden installieren können; die Anlagen werden für die effiziente und klimafreundliche Kühlung von Rechenzentren, Industrieprozessen und Gebäuden eingesetzt.

Bis in den Mai 2023 hinein hatte das Unternehmen aussichtsreiche Gespräche mit einem strategischen Investor geführt, mit deren Scheitern letztlich auch der Wegfall der künftigen Finanzierung des Unternehmens verbunden war, liest man in der Begründung. Die rund 100 Mitarbeitenden der Efficient Energy GmbH wurden über den aktuellen Stand informiert (und erhalten bis inkl. August 2023 ihre Löhne über das Insolvenzgeld); auch Kunden und Partner wurden/ werden in Kenntnis gesetzt.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Matthias Hofmann (und sein Team) verschaffen sich aktuell einen vertieften Überblick zum Unternehmen. Hofmann äußert sich für die geplante Suche nach neuen Investoren vorsichtig optimistisch: „Efficient Energy hat technologisch sehr viel erreicht. Das Produkt ist mit seinem klimaschützenden Impact sehr attraktiv für Investoren gerade in Zeiten, in denen ESG-konforme Investments immer wichtiger werden. Das Insolvenzrecht stellt für eine Investorenlösung einen sehr guten Rahmen zur Verfügung. Weil das Unternehmen den Insolvenzantrag sehr frühzeitig gestellt hat, haben wir in den kommenden Monaten Zeit für die Lösungssuche“, so Matthias Hofmann.

Efficient Energy-CEO Georg Dietrich ergänzt: „Der Schritt in die Insolvenz ist uns sicher nicht leicht gefallen. Wir haben eine Technologie, die sich am Markt bereits bewährt hat und volle Auftragsbücher. Wir sind offen sowohl für Investoren als auch für einen Verkauf, um uns für die Serienproduktion des eChiller45IC neu aufzustellen.“