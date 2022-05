Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bei Kältemaschinen? Ja das geht!

Das Unternehmen ist ein innovativer Hersteller und Entwickler von umweltfreundlicher Kältetechnik. 2006 gegründet beschäftigt es derzeit 60 Mitarbeiter am Standort in Feldkirchen bei München. Das mittelständische Unternehmen ist europaweit tätig. Die Efficient Energy GmbH hilft ihren Kunden, die steigenden regulatorischen Herausforderungen der Kältetechnik wie F- Gase-Verordnung und Preiserhöhungen zu meistern. Durch eine signifikante Kosteneffizienz bei gleichzeitig verbesserter CO 2 -Bilanz profitieren Unternehmen gleich mehrfach. Das Unternehmen wurde für den eChiller mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Deutschen Rechenzentrumspreis 2017, dem RAC Cooling Industry Award 2017, dem Partslife Umweltpreis 2017, dem Deutschen Kältepreis 2016, dem European Business Award for the Environment 2018/2019 und den Red Herring Top 100 Europe.