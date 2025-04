Auf der Fachmesse Chillventa 2024 präsentierten die Tüftler von Perkeo eine Innovation, die beim Fachpublikum gute Resonanz fand: den neuen M-Gas Upside Clipfire Gas-Kartuschen-Hartlötbrenner im Kofferset.

Das neue Set ist im praktischen Notfallkoffer immer sofort einsatzbereit und eliminiert die Notwendigkeit, ein schweres Gas-Sauerstoff-Gerät zu transportieren. Der Anwender kann einfach die Gaskartusche öffnen und zünden – es ist keine komplizierte Flammeneinstellung notwendig.

Dank der einzigartigen Kreisbrennerfunktion bleibt die Flamme konzentriert auf eine Stelle, wodurch die Lötumgebung geschont wird, die Hitzeverteilung an der Lötstelle ist hocheffizient. Dadurch wird sichergestellt, dass Hartlötungen innerhalb von nur 40 Sekunden durchgeführt werden können.

Der spezielle Kreisbrenner erzeugt ein vollständig umschließendes Flammenbild und erreicht direkt an der Lötstelle 2.400° C. Perfekt zum Hartlöten von bis zu 22 mm Rohrdurchmesser mit verschiedenen Loten wie Kupferlot CuP6, Ag2P, Ag5P, Ag15P und allen Silberloten.

Weitere Highlights sind Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit: Dank der neuen Upside Gaskartuschen ist ab sofort auch der Überkopfbetrieb möglich.

„Der M-Gas Upside Clipfire ist perfekt für die schnelle und effiziente Arbeit bei Rohr-Lötarbeiten“, so Yassine Hönes, Geschäftsführer der Perkeo-Werk GmbH +CO.KG in Schwieberdingen/ D.

„Diese Entwicklung ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie eng wir mit unseren Anwendern zusammenarbeiten und wirkungsvolle Lösungen für die Verbesserung des Arbeitsalltags unserer Kunden schaffen“, so Hönes weiter.



Meldungen aus der HLK-Branche nicht verpassen - abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!