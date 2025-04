Dresden, die Stadt von August dem Starken, war Austragungsort der Jahrestagung des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Vereines (DKV) Ende November 2024. Das Internationale Congress Center in Verbindung mit dem Maritim-Hotel boten ideale Voraussetzungen für die Tagung, die sehr erfolgreich über die Bühne ging. Denn 565 Gäste meldeten sich zur DKV-Jahrestagung 2024 an, davon kamen 52 Teilnehmer aus dem europäischen Ausland und den USA.

Geboten wurden den Teilnehmenden viel: 122 Fachvorträge in den sechs Arbeitsabteilungen des DKV deckten das gesamte Branchen-Spektrum der Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-Technik vollends ab. Die Vortragsveranstaltungen waren stets gut frequentiert und boten genug Stoff, wie man anhand teils reger Diskussionen und Gespräche in den Pausen miterleben konnte. Für die positive Stimmung sorgte auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm - der Besuch des Hygiene‐Museums, ein Orgelkonzert in der Frauenkirche, die Besichtigung der Ausstellung „Caspar David Friedrich – Der Maler“ im Albertinum und ein Besuch im Residenzschloss mit den Parade‐Räumen sowie dem neuen Grünen Gewölbe standen zur Wahl. Außerdem frequentierten 490 Gäste den DKV‐Empfang.

Soweit nur ein kurzer Abriss der sehr informativen wie gut besuchten Deutschen Kälte- und Klimatagung 2024 des DKV.