„Der Auftrag unseres französischen Partners ist für uns ein klares Zeichen, dass Temperierlösungen von LAUDA eine kritische Hochtechnologie des Aufbaus einer funktionierenden, sicheren Wasserstofflogistik sind“, sagt Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter von LAUDA. „Wir haben unsere Tätigkeiten in diesem Bereich in den letzten Jahren deutlich erhöht und sehen dort viel Potenzial für präzise Temperiertechnik von LAUDA“, so Wobser weiter.

Alfred Semrau, Geschäftsleiter Heiz- und Kühlsysteme ppa ergänzt: „Wir bringen die Erfahrung aus über 60 Jahren Anlagenbau mit, das wissen viele Kunden zu schätzen. Neben der Elektrolyse und dem Betanken des Wasserstoffs – zwei Felder, in denen Geräte und Anlagen von uns bereits aktiv sind – gibt es noch viele weitere Anwendungen für energieeffiziente Kühlung im Bereich Wasserstoff. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren Kunden weitere spannende Lösungen zu entwickeln.“