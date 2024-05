Im Programm von my-PV finden sich viele Produkte für Strom, Heizung und Warmwasser, mit denen Solarstrom aus der eigenen PV-Anlage sinnvoll selbst genutzt werden kann. Das spart langfristig Kosten und schont ganz nebenbei auch die Umwelt.

Ein interessantes Beispiel dazu, ist der solarelektrische Heizstab AC ELWA 2. Ein von 0 bis 3,5 kW stufenlos geregeltes Warmwasserbereitungsgerät für netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen, das in Warmwasser- und Pufferspeicher eingebaut wird. Diese mit dem German Design Award 2024 prämierte Lösung verwendet überschüssigen Solarstrom für die Warmwasserbereitung und optimiert dadurch den Eigenverbrauch der bestehenden PV-Anlage. Auch hier spielt die Systemoffenheit eine Rolle.

Durch die offenen Kommunikationsschnittstellen des solarelektrischen Heizstabes AC ELWA 2 und der AC•THOR-Produktreihe können alternativ zum my-PV WiFi Meter auch von diversen Wechselrichter-, Smart-Home- und Batterieherstellern aus ganz Europa, Asien und Australien die Überschuss-Informationen empfangen werden.

In Kürze will my-PV-Chef Rimpler auch weitere Ladesäulenhersteller als Partner gewinnen (bisher KEBA und openWB). Außerdem sollen weitere Wärmepumpen-Hersteller hinzukommen. Firmenchef Gerhard Rimpler erklärt die Möglichkeiten mit der Wärmepumpe wie folgt: „Unsere Lösungen arbeiten ab 0 Watt PV-Überschuss bis zur Laufleistung der Wärmepumpe. Dadurch gelingt es uns, die Laufzeit der Wärmepumpen zu minimieren und sie im Sommer zu deaktivieren, was ihre Lebensdauer erhöht.“