Die im HVACR-Bereich tätige und in Italien ansässige LU-VE Group gab einen personellen Neuzugang bekannt: Carlo Ferrari wurde mit Wirkung zum 13. Jänner 2025 neuer Global Communication & Events Director.

Carlo Ferrari bringt einen soliden beruflichen Hintergrund mit und verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung im operativen Marketing sowie in der Kommunikation bei multinationalen Unternehmen. Bevor er zu LU-VE kam, arbeitete Ferrari als Marketing Manager für GEA Procomac und fungierte zuletzt als Corporate Marketing Communication Manager beim multinationalen Konzern Wittur.

Im Laufe seiner Karriere hat Carlo Ferrari durch die Erstellung und Entwicklung von Marketing- und Produktkommunikationsstrategien zum Umsatzwachstum und zur Verbesserung der Kundenbindung beigetragen. Das soll er nun auch bei der LU-VE Group tun, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern kann.



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!