Die AERSYS GmbH ist seit 2009 Vertretung des italienischen Klimasystem- und Wärmepumpen-Herstellers AERMEC in Österreich und langjähriger Vertriebspartner für Klima- und Wärmepumpensysteme von Hitachi sowie LG Electronics. Das von Gregor Gstaltner gegründete Unternehmen mit Sitz in Wr. Neudorf/ NÖ feiert heuer 15-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit erarbeitete sich AERSYS den Ruf, ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner für all jene zu sein, die effiziente Klimatechnik- und Wärmepumpen-Anlagen zum Kühlen und Heizen bei Büros oder gewerblichen Projekten umsetzen möchten. Planungsbüros, Kälte-Klimatechniker, Installationsbetriebe oder Fachhändler schätzen das Know-how des AERSYS-Teams. Und das wurde nun um Stefan Pfefferer, Bsc. MBA erweitert.

In seiner Position als Geschäftsführer/ COO ist er bei AERSYS u. a. für die Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie die Unterstützung in der Projektentwicklung verantwortlich. Pfefferer war 12 Jahre in der TÜV Austria Gruppe tätig, bringt also eine Menge Wissen und Erfahrung mit. Genau das wird auch gebraucht, denn das Arbeitsspektrum von AERSYS ist umfassend wie vielseitig. Die Beratung bei der Auslegung von Klima- und Wärmepumpen-Anlagen zählt hier genauso dazu, wie die Dimensionierung von Kältemaschinen, VRF-Systemen, Lüftungsgeräten oder die Unterstützung bei der Inbetriebnahme bzw. beim Service.