Der Schlüssel zu einer effizienzoptimierten, primär regenerativ basierten Wärme- und Kälteversorgung in Gebäuden hängt (neben der Integration leistungsfähiger Erzeugertechnologien) auch von der Qualität systemimmanenter Speicher- und Verteilprozesse ab. In Schichtspeichern ist die Präzision der Temperaturschichtung und deren Erhalt bei der Be- und Entladung ein entscheidendes Effizienzkriterium.

„Die Stabilität der Temperaturschichten ist an physikalische Gesetzmäßigkeiten wie der temperaturabhängigen Dichte des Wassers und des Strömungsverhaltens gebunden. Diese Parameter müssen in der Konstruktionsweise eines Speichers und bei der Prozesssteuerung berücksichtig werden“, erläutert Christian Zortea, Geschäftsführer und Technischer Leiter der Zortea Gebäudetechnik GmbH aus Hohenems/Vorarlberg. „Nur ein optimales Temperaturschichtverhalten ermöglicht eine effiziente Einbindung und Verteilung von Niedertemperaturen, reduziert Speicherverluste und erhöht die Speicherleistung.“