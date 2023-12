Bei den AustrianSkills 2023 (von 4. – 7. Oktober in Wels und von 23. – 26. November in Salzburg) kämpften knapp 300 Jungfachkräfte in 29 Disziplinen – von A wie Anlagenelektrik, über I wie Installations- und Gebäudetechnik, bis Z wie Zimmerei – um den begehrten Staatsmeistertitel und die Qualifikation für internationale Wettbewerbe. Die Bestplatzierten lösen Tickets für die WorldSkills 2024 in Frankreich und für die EuroSkills 2025 in Dänemark.

Bei den diesjährigen AustrianSkills-Berufsmeisterschaften, holte sich Jonas Danninger den Staatsmeister-Titel in der Kategorie Kälte- und Klimatechnik, Simon Warschenhofer erarbeitete sich die Silber-Medaille. Beide Nachwuchstalente sind bei HAUSER beschäftigt und werden Österreich bei Berufswettbewerben 2024 bzw. 2025 vertreten. Rupert Danninger, Leiter der Lehrlingsausbildung bei HAUSER: „Wir sind besonders stolz auf unsere jungen Kältetechniker, die viel Zeit in die sorgfältige Vorbereitung investiert und ihr umfassendes Können unter Beweis gestellt haben“.

Die HAUSER GmbH mit Hauptsitz in Linz/ OÖ ist europaweit erfolgreicher Komplettanbieter für Kühlmöbel und Kältetechnik, fertigt an zwei Produktionsstandorten in Österreich sowie in Tschechien, und erwirtschaftete 2022/23 mit rund 1.300 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 370 Mio. Euro. Das Unternehmen ist offensichtlich eine „Erfolgsschmiede“, die seine Nachwuchskräfte bewusst fördert, denn auch bei den EuroSkills 2023 konnte HAUSER-Kälte-Klimatechniker Niklas Danninger Gold holen.